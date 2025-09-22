ऊंचे पहाड़ पर निर्मित देवी धौलागढ़ का मंदिर जन आस्था का केंद्र, कई प्रदेशों से आते हैं श्रद्धालु

कालांतर में व्यापारी लाखा बंजारा यहां से निकलते समय रात्रि विश्राम को पहाड़ पर डेरा डाल दिया। वहां देवी प्रकट होकर बंजारे से गाडों में भरे माले के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोलते हुए हीरा-जवाहरात को कपास व नमक बता दिया। उत्तर पाकर देवी चली गई। सुबह व्यापारी ने गाडों में नमक, कपास देख विलाप करने लगा। देवी के प्रकट होने पर व्यापारी ने क्षमा मांगी तो देवी ने गाडों में माल पहले जैसा कर दिया। लाखा ने उसी स्थान पर मंदिर व पानी का कुंड बनवाया, जो अभी विद्यमान है। धीरे-धीरे मंदिर का विकास होता गया। मंदिर तक 108 सीढि़यां हैं। यात्रियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं हैं।