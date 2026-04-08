दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर ऊंट तस्करी का भंडाफोड़; मेवात ले जाए जा रहे 3 ऊंट मुक्त कराए 

गौरक्षक संस्कार सैन ने बताया कि उनकी टीम को देर रात विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक हरियाणा नंबर की पिकअप में ऊंटों को बेरहमी से भरकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही गौरक्षकों की टीम दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर सक्रिय हो गई और पिनान रेस्ट एरिया के पास जाल बिछाया। जैसे ही संदिग्ध पिकअप वहां पहुंची, टीम ने उसे रुकवा लिया। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर तीन ऊंट बंधे हुए मिले। टीम ने तुरंत इसकी सूचना राजगढ़ थाना पुलिस को दी और आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।