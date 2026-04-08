Alwar: मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कल आएंगे राज्यपाल

राज्यपाल के प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है। सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम समन्वय की जिम्मेदारी जिले के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और बिना अनुमति प्रवेश वर्जित होगा। इस दीक्षांत समारोह को लेकर न केवल विद्यार्थियों में बल्कि उनके अभिभावकों में भी खासा उत्साह बना हुआ है, क्योंकि मेधावी विद्यार्थियों की मेहनत को राज्यपाल के हाथों सम्मान मिलने जा रहा है।