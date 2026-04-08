8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

थाने लाए गए बाइक चोर का ‘चालान’ काटकर छोड़ा, अब CCTV देख उड़े होश

अलवर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अखैपुरा थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को पकड़ा तो सही, लेकिन उसकी पहचान सत्यापित करने के बजाय महज चालान काटकर उसे ससम्मान घर भेज दिया। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 08, 2026

representative picture (AI)

अलवर शहर में पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाला यह मामला अखैपुरा थाने का है। यहां बाइक चोरी के दो आरोपी युवकों को पुलिस ने रोका, तो इनमें से एक युवक चोरी की बाइक लेकर फरार हो गया। दूसरी बाइक पर सवार उसके साथी को पुलिस थाने ले गई, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उसने जुर्माना भरा और बिना पहचान सत्यापन के आराम से बाहर निकल गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ कि उक्त युवक बाइक चोरी की वारदात में शामिल था, लेकिन तब तक वह पुलिस को चकमा देकर गायब हो चुका था।

क्या है पूरा मामला ?

गत 17 मार्च को अखैपुरा मोहल्ला िस्थत एक मकान का ताला तोड़कर चोर कमरे में खड़ी बाइक चोरी कर ले गए थे। अगले दिन सुबह पीडि़त परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। खुद के स्तर पर मकान से करीब 100 मीटर दूर िस्थत एक अन्य मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, तो उसमें रात करीब 2 बजे दो युवक एक बाइक पर सवार होकर आते दिखाई दिए। कुछ देर बाद यही युवक बाइक चोरी कर अलग-अलग बाइक से लौटते दिखाई दिए। शहर में लगे अन्य सीसीटीवी के फुटेज देखने पर पता चला कि ये युवक एसएमडी सर्किल, मोती डूंगरी, नयाबास और घोड़ाफेर सर्किल होते हुए अखैपुरा मोहल्ले में प्रवेश करते हैं। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर बाला किला की तरफ निकल जाते हैं।

थाने में गलत पहचान बताकर पुलिस को दिया गच्चा

सीसीटीवी कैमरे में आरोपी युवक रात करीब ढाई बजे प्रतापबंध से वापस शहर की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने युवकों को रोका, तो एक युवक चोरी की बाइक लेकर तेजी से निकल गया। जबकि दूसरी बाइक पर सवार उसके साथी को पुलिस थाने ले आई। आरोपी युवक ने थाने में पुलिसकर्मियों को अपना नाम और पता बताया। पुलिस ने उस पर भरोसा कर बाइक की आरसी लेकर उसे छोड़ दिया। अगले दिन युवक वापस थाने आया और जुर्माना भरकर बाइक और अपनी आरसी लेकर चला गया।

न आधार कार्ड देखा, न अन्य कोई दस्तावेज

बाइक की आरसी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से थी। इसके बाद भी जुर्माना लेकर बाइक छोड़ते समय पुलिस ने युवक के आधार कार्ड या अन्य किसी वैद्य दस्तावेज की जांच नहीं की। इससे युवक थाने में ही आसानी से पुलिस को चकमा देकर बाइक सहित निकल गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस युवक के बताए पते पर पहुंची, तो वहां उस नाम का कोई युवक नहीं मिला। आरसी के आधार पर पहचान की तो, बाइक मालिक बेलाका निवासी एक अन्य व्यक्ति निकला। पुलिस उसके घर पहुंची, तो उसने बताया कि कोई व्यक्ति उसकी बाइक लेकर गया था। हालांकि पुलिस उक्त बाइक को जब्त कर थाने तो ले आई, लेकिन अभी तक चोरी करने वाले युवकों और चोरी की बाइक का पता नहीं लगा सकी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Apr 2026 11:24 am

Published on:

08 Apr 2026 11:22 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / थाने लाए गए बाइक चोर का ‘चालान’ काटकर छोड़ा, अब CCTV देख उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कल आएंगे राज्यपाल

अलवर

नीमराणा-कोटकासिम में फिर जगी एयरपोर्ट की आस: उद्यमियों की दिल्ली-जयपुर की दौड़ होगी खत्म 

अलवर

अफसरों की ‘जय हो’… सरिस्का में न इलेक्ट्रिक बस चलवा पाए, न अलवर में नया बस स्टैंड बना

अलवर

Rajasthan: युवा संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 10 युवक-युवतियों ने उठाया 5.19 लाख का बेरोजगारी भत्ता, अब होगी वसूली

Berojgaari bhatta
अलवर

EV Charging Station: राजस्थान में हाईवे पर मजबूत हो रहा EV चार्जिंग नेटवर्क, लंबी दूरी का सफर अब होगा आसान

EV Charging Station
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.