थाने लाए गए बाइक चोर का ‘चालान’ काटकर छोड़ा, अब CCTV देख उड़े होश

बाइक की आरसी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से थी। इसके बाद भी जुर्माना लेकर बाइक छोड़ते समय पुलिस ने युवक के आधार कार्ड या अन्य किसी वैद्य दस्तावेज की जांच नहीं की। इससे युवक थाने में ही आसानी से पुलिस को चकमा देकर बाइक सहित निकल गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस युवक के बताए पते पर पहुंची, तो वहां उस नाम का कोई युवक नहीं मिला। आरसी के आधार पर पहचान की तो, बाइक मालिक बेलाका निवासी एक अन्य व्यक्ति निकला। पुलिस उसके घर पहुंची, तो उसने बताया कि कोई व्यक्ति उसकी बाइक लेकर गया था। हालांकि पुलिस उक्त बाइक को जब्त कर थाने तो ले आई, लेकिन अभी तक चोरी करने वाले युवकों और चोरी की बाइक का पता नहीं लगा सकी है।