Rajasthan: युवा संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 10 युवक-युवतियों ने उठाया 5.19 लाख का बेरोजगारी भत्ता, अब होगी वसूली

मामले की गहराई से जांच के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की आर्य नगर शाखा में खातों की जानकारी खंगाली गई। इसमें कई आवेदकों का वास्तविक निवास अलवर के बजाय दौसा जिले में पाया गया, जबकि कुछ के पते अलग-अलग स्थानों पर दर्ज मिले। जिला रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने सभी संबंधित दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य संदिग्धों की भी पड़ताल की जा रही है।