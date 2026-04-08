EV Charging Station: राजस्थान में हाईवे पर मजबूत हो रहा EV चार्जिंग नेटवर्क, लंबी दूरी का सफर अब होगा आसान

शहरी क्षेत्र में करीब 6 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं, जबकि दो और स्टेशन जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। इससे ईवी उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और लंबी दूरी की यात्रा भी सुगम हो सकेगी। अभी जयपुर- दिल्ली राजमार्ग पर कोटपूतली क्षेत्र में फिलहाल चार्जिंग की सुविधा चुनिंदा स्थानों पर उपलब्ध है। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 सहित प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जा रहे हैं। एक ईवी कार को पूर्ण चार्ज होने में औसतन 45 से 50 मिनट का समय लगता है।