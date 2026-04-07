अलवर जिला अस्पताल में 7 दिन में हटाए गए PMO डॉ. पीसी सैनी, अब डॉ. प्रवीण शर्मा संभालेंगे कमान

मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद नए पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य अलवर जिला अस्पताल को स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में प्रदेश में नंबर-1 बनाना है। डॉ. शर्मा ने अस्पताल की मौजूदा समस्याओं को लेकर भी अपनी योजना साझा की और पार्किंग समस्या पर कहा कि अस्पताल में पार्किंग की बड़ी समस्या है, जिसे जल्द सुलझाया जाएगा। साथ ही अधूरे निर्माण कार्य पर कहा कि अस्पताल में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को गति देकर समय पर पूरा कराया जाएगा।इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रॉमा और ओपीडी में आने वाले मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज मिल सके, इसके लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा।