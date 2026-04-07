मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता 

8 अप्रैल: बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी।

9 अप्रैल से राहत: गुरुवार से मौसम के शुष्क होने के आसार हैं। आगामी 3-4 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी का असर फिर से बढ़ने लगेगा।

फिलहाल, अलवर के आसमान में बादलों का डेरा है और किसानों की नजरें अब आसमान की ओर टिकी हैं, वे बस यही दुआ कर रहे हैं कि कुदरत का यह कहर जल्द थमे।