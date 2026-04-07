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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता 

अलवर में मौसम का बदला मिजाज। राजगढ़ और सकट में झमाझम बारिश से तापमान गिरा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 70 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी की आशंका। गेहूं की फसल को भारी नुकसान का डर, किसान चिंतित।

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अलवर

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Rajendra Banjara

Apr 07, 2026

Rajasthan Weather Alert राजस्थान में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ ने अलवर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई रहीं और करीब 11 बजे गरज-चमक के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। राजगढ़, सकट और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई इस बारिश ने सर्दी का अहसास करा दिया है, वहीं दूसरी ओर खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं।

सकट कस्बे में 15 मिनट की झमाझम, सड़कों पर बहा पानी

जिले के सकट कस्बे सहित आसपास के गांवों में मंगलवार सुबह आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई और करीब 15 मिनट तक मध्यम दर्जे की बारिश हुई। अचानक हुई इस तेज बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 27°C और न्यूनतम 17°C के आसपास रहने से लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। इस बारिश से अनाज उत्पादक किसान सहमे हुए हैं।


किसानों की बढ़ी धड़कनें: गेहूं की फसल पर 'दोहरी मार'

खेतों में इस समय गेहूं की फसल या तो कटकर पड़ी है या पूरी तरह सूखकर कटने को तैयार है। ऐसे नाजुक समय में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। कृषि जानकारों का मानना है कि बारिश से भीगने के कारण गेहूं का दाना काला पड़ सकता है और उसकी चमक फीकी पड़ सकती है।

वजन और दाम: नमी के कारण अनाज के वजन में गिरावट आती है, जिससे बाजार में किसानों को उचित दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा।
अंधड़ का डर: यदि बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं, तो खड़ी फसल जमीन पर बिछ जाएगी, जिससे पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है।

अगले 24 घंटे भारी: 70 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती है आंधी

मौसम विभाग ने आज (7 अप्रैल) के लिए प्रदेश के 29 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अलवर और पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी गई है कि 70 किमी/घंटा की रफ्तार से अंधड़, तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने किसानों और आमजन को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

8 अप्रैल: बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी।
9 अप्रैल से राहत: गुरुवार से मौसम के शुष्क होने के आसार हैं। आगामी 3-4 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी का असर फिर से बढ़ने लगेगा।
फिलहाल, अलवर के आसमान में बादलों का डेरा है और किसानों की नजरें अब आसमान की ओर टिकी हैं, वे बस यही दुआ कर रहे हैं कि कुदरत का यह कहर जल्द थमे।

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Published on:

07 Apr 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता 

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