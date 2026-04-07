सरिस्का के वनपाल ने वन चौकी के कमरे में लगाया फंदा

घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन मौके से मिले शराब के पव्वों और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों के बयानों के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।