Chane Ki Kheti: अगर चाहते हैं चने की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार… तो जानिए कब और कैसे करें बुवाई

विजय सिंह ने बताया कि चने की खेती से पहले खेत में 3-4 बार ट्रैक्टर से जोत लगानी चाहिए, ताकि मिट्टी पूरी तरह से मुलायम हो जाए। फिर चने के बीज को अच्छे से सुखाकर खेत में गहरी बुवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, चने की फसल में अक्सर विल्ट रोग का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए किसानों को कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर उपचार करवाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए मैनकोज़ेब (63 प्रतिशत ) और कार्बेंडाजिम (12 प्रतिशत) का उपयोग करना फायदेमंद होता है।