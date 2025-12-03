यूरिया वितरण में अव्यवस्था,किसानों की धक्का-मुक्की से हालात बिगड़े, पुलिस बुलाई

खैरथल. खैरथल क्रय-विक्रय सहकारी समिति में सोमवार को यूरिया खाद वितरण के दौरान भारी अव्यवस्था देखने को मिली। सुबह से खाद लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतारें 10 बजे वितरण शुरू होते ही अव्यवस्थित हो गईं और धक्का-मुक्की के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया। समिति की मैनेजर संगीता यादव ने बताया कि सोमवार को समिति ने 660 कट्टे यूरिया का वितरण किया जाना था। किसान सुबह 7 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे, जबकि वितरण का कार्य सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ।
उधर, खैरथल-तिजारा जिले में पहुंचे 29,260 कट्टों में से खैरथल और किशनगढ़ बास को 660-660 कट्टे आवंटित किए गए हैं, जिन्हें क्षेत्र के 48 विक्रेताओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वितरण शुरू होते ही आगे बढऩे की होड़ में किसानों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। भीड़ बढऩे से सडक़ पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर नियंत्रण पाया और किसानों के बीच हुए विवाद को शांत करवाया। इसके बाद पुलिस ने सडक़ से जाम हटवाकर यातायात सुचारू कराया। इस दौरान सहायक कृषि अतिरिक्त निदेशक देवेंद्र ङ्क्षसह एवं कृषि पर्यवेक्षक रतिराम यादव भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने किसानों से शांतिपूर्वक लाइन में लगने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद प्राप्त करने की अपील की। समिति की ओर से प्रति किसान 5 कट्टे देने की सीमा तय की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आगे से खाद वितरण निश्चित समय व नियमों के अनुरूप ही किया जाएगा, ताकि ऐसी अव्यवस्था दोबारा न हो।
