पितृपक्ष में अमावस्या पर होता है सामूहिक श्राद्ध

यह संस्था आश्रम में मरने वाले अनाथ व बेसहाराओं का प्रतिवर्ष सामूहिक श्राद्ध करती है। यह अनुष्ठान पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद में संचालित संतोष कुमार जानकी देवी पुरुष आश्रम 2012 से संचालित है। इसमें अभी तक 37 लोग ब्रह्मलीन हो चुके हैं, इनका सामूहिक श्राद्ध किया जा चुका है। जबकि वैशाली नगर में संचालित महिला आश्रम में 2020 से संचालित है इसमें 5 महिलाएं ब्रह्मलीन हुई हैं। इन सभी का अंतिम संस्कार व सामूहिक श्राद्ध किया गया है।