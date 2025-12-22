मोतीयों सी चमकी ओस की बूंदें, कोहरा छाया

मकड़ी के जाल पर छाई ओस की बूदें (फोटो- पत्रिका)
अलवर जिले में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सकट कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय दृश्यता काफी कम रही, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ।
खेतों, सड़कों और खुले इलाकों में चारों ओर धुंध की सफेद चादर बिछी नजर आई।रात के दौरान तापमान में गिरावट के चलते आसमान से ओस की बूंदें गिरीं, जो पेड़-पौधों, फसलों और घास पर मोतियों की तरह चमकती दिखाई दीं। सुबह सूरज की हल्की किरणें पड़ते ही यह दृश्य बेहद आकर्षक नजर आया।
किसानों का कहना है कि ओस पड़ने से सरसों, गेहूं और चने जैसी रबी फसलों को लाभ मिल सकता है।घने कोहरे के कारण सुबह के समय वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा। ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी रही।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक अलवर जिले में सुबह और रात के समय कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। साथ ही ठंड में और बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है।
