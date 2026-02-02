मनरेगा बचाओ अभियान के तहत मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

धरने के पश्चात समस्त कांग्रेसजनों की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार से मनरेगा के मूल उद्देश्यों को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और मनरेगा को मजबूत करने की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा के साथ हो रहे कथित अन्याय को रोका नहीं गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।