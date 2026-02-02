2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मनरेगा बचाओ अभियान के तहत मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन

केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव कर योजना को कमजोर करने करने का आरोप लगाते हुए और विरोध स्वरूप सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत धरना एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 02, 2026

केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव कर योजना को कमजोर करने करने का आरोप लगाते हुए और विरोध स्वरूप सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत धरना एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना प्रदर्शन मिनी सचिवालय के बाहर किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए।

धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा की मजदूरी, बजट और कार्य दिवसों में कटौती कर गरीब, मजदूर और ग्रामीण वर्ग के हितों पर सीधा हमला कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा योजना ग्रामीण रोजगार की रीढ़ है और इससे लाखों परिवारों को आजीविका मिलती है, लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण यह योजना कमजोर होती जा रही है।

धरने के पश्चात समस्त कांग्रेसजनों की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्र सरकार से मनरेगा के मूल उद्देश्यों को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और मनरेगा को मजबूत करने की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा के साथ हो रहे कथित अन्याय को रोका नहीं गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 01:24 pm

Published on:

02 Feb 2026 01:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मनरेगा बचाओ अभियान के तहत मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कठूमर प्रधान संगम चौधरी की जॉइनिंग नहीं होने पर जिला परिषद में धरना शुरू 

अलवर

Indian Railways: 6 साल से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन​ राजस्थान में फिर दौड़ी, लोगों में दौड़ी खुशी की लहर; इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Bareilly Passenger Train
अलवर

कलसाडा रेलवे फाटक के पास ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत

अलवर

विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में शिक्षित समाज की महत्पूर्ण भूमिका – उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा

अलवर

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मिली मंजूरी, सेटेलाइट से होगी निगरानी

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.