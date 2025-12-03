अलवर में जड़ जमा रहा कोनोकार्पस का पौधा, सुंदरता नहीं बीमारी फैला रहा

कोनोकार्पस पर राजस्थान में प्रतिबंध वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही और आवश्यक कदम माना जा रहा है। यह पौधा एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, जो स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट कर जैव विविधता को गंभीर खतरा पहुंचाता है। इसकी जड़ें अत्यधिक भूजल सोख लेती हैं, जिससे शुष्क क्षेत्रों में जलस्तर तेजी से गिरने का जोखिम बढ़ता है। यह पौधा सूखे मौसम में भारी मात्रा में एलर्जिक पराग कण छोड़ता है, जिससे अस्थमा, एलर्जी, आंखों में जलन और सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। प्रदूषण प्रभावित शहरों में कोनोकार्पस धुंध और स्मॉग की परत को और गाढ़ा कर देता है। इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश और वन विभाग के दिशा-निर्देशों के बाद राजस्थान में इसके लगाने, बेचने और नर्सरी में तैयार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। शहरों की हरियाली बनाए रखने के लिए अब देशी प्रजातियों को बढ़ावा देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

-प्रो. ममता शर्मा, पर्यावरणविद, राजर्षि कॉलेज, अलवर