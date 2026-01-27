अलवर व भिवाड़ी में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर, 10 करोड़ मंजूर

प्रतीकात्मक तस्वीर
अलवर व भिवाड़ी में नए कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। ये कार्य जिला परिषद की ओर से कराए जाएंगे। सेंटर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए है। कार्य अगले माह शुरू होने की उम्मीद है। सेंटर में प्रदर्शनी स्थल व आधुनिक ऑडिटोरियम होगा, जिसमे कार्यक्रम होंगे। कई अन्य सुविधाएं भी होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामोदय योजना के तहत ये कन्वेंशन सेंटर मंजूर हुए है। अलवर में यह सेंटर बुद्ध विहार बी ब्लॉक में बनेगा।
इसके लिए 10 हजार स्क्वायर मीटर जमीन चिन्हित की गई है। कन्वेंशन सेंटर का पहला डिजाइन तैयार हो गया है। इस सेंटर में एंट्रेस लॉबी, प्रदर्शनी हॉल, बहुउद्देशीय हॉल, बैंक्वेट हॉल, ग्रीन रूम, स्टोर रूम, शौचालय, किचिन, डाइनिंग एरिया, रिसेप्शन और कार्यालय के लिए जगह होगी। इसी तर्ज पर भिवाड़ी में भी कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
यूआइटी भी 158 करोड़ की लागत से कन्वेंशन बनाने की तैयारी कर रही है। जिसकी डिजाइन तैयार हो गई है। इसमें शो-रूम से लेकर मल्टीप्लेक्स आदि की सुविधाएं होंगी। कंपनियों को भी कार्यालय आदि के लिए जगह मिल सकेगी। सरकार की मंजूरी के बाद ही यह पीपीपी मॉडल पर बनेगा।
जिलेभर में 20 हजार से अधिक हस्तशिल्पकार है, जो अभी अब तक अपने उत्पादों की बिक्री के लिए दूसरे जिलों में प्रदेशों में जाते थे, लेकिन अब वे प्रदर्शनी यहीं पर लगाकर उत्पाद बेच सकेंगे।
अलवर व भिवाड़ी में कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसके लिए राशि मंजूर हो गई है। अलवर में बुद्ध विहार में जगह फाइनल की गई है - सालुखे गौरव रविंद्र. सीईओ, जिला परिषद
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग