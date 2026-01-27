27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर व भिवाड़ी में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर, 10 करोड़ मंजूर

अलवर व भिवाड़ी में नए कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। ये कार्य जिला परिषद की ओर से कराए जाएंगे। सेंटर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Jan 27, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर

अलवर व भिवाड़ी में नए कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। ये कार्य जिला परिषद की ओर से कराए जाएंगे। सेंटर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए है। कार्य अगले माह शुरू होने की उम्मीद है। सेंटर में प्रदर्शनी स्थल व आधुनिक ऑडिटोरियम होगा, जिसमे कार्यक्रम होंगे। कई अन्य सुविधाएं भी होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामोदय योजना के तहत ये कन्वेंशन सेंटर मंजूर हुए है। अलवर में यह सेंटर बुद्ध विहार बी ब्लॉक में बनेगा।

इसके लिए 10 हजार स्क्वायर मीटर जमीन चिन्हित की गई है। कन्वेंशन सेंटर का पहला डिजाइन तैयार हो गया है। इस सेंटर में एंट्रेस लॉबी, प्रदर्शनी हॉल, बहुउद्देशीय हॉल, बैंक्वेट हॉल, ग्रीन रूम, स्टोर रूम, शौचालय, किचिन, डाइनिंग एरिया, रिसेप्शन और कार्यालय के लिए जगह होगी। इसी तर्ज पर भिवाड़ी में भी कन्वेंशन सेंटर बनेगा।

यूआइटी भी 8 मंजिल का कन्वेंशन सेंटर बनाने की तैयारी में

यूआइटी भी 158 करोड़ की लागत से कन्वेंशन बनाने की तैयारी कर रही है। जिसकी डिजाइन तैयार हो गई है। इसमें शो-रूम से लेकर मल्टीप्लेक्स आदि की सुविधाएं होंगी। कंपनियों को भी कार्यालय आदि के लिए जगह मिल सकेगी। सरकार की मंजूरी के बाद ही यह पीपीपी मॉडल पर बनेगा।

हस्तशिल्पकारों को मिलेगा बाजार

जिलेभर में 20 हजार से अधिक हस्तशिल्पकार है, जो अभी अब तक अपने उत्पादों की बिक्री के लिए दूसरे जिलों में प्रदेशों में जाते थे, लेकिन अब वे प्रदर्शनी यहीं पर लगाकर उत्पाद बेच सकेंगे।

अलवर व भिवाड़ी में कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसके लिए राशि मंजूर हो गई है। अलवर में बुद्ध विहार में जगह फाइनल की गई है - सालुखे गौरव रविंद्र. सीईओ, जिला परिषद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 01:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर व भिवाड़ी में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर, 10 करोड़ मंजूर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फाइव डे बैंकिंग की मांग को लेकर हड़ताल, अलवर में पूरी तरह ठप रहीं बैंकिंग सेवाएं

अलवर

कुआं पूजन में शामिल होने आए युवक की गोली मारकर हत्या; जीजा-साले पर आरोप, इलाके में तनाव

अलवर

बोलेरो और बाइक सवार बदमाश आपस में भिड़, विवाद के बाद फायरिंग 

अलवर

अलवर में बारिश के साथ ओलावृष्टि; बढ़ी ठंड, सरसों की फसल को नुकसान की आशंका

अलवर

Success Story: ‘बकरी’ ने कैसे बदली राजस्थान की सीतो बाई की जिंदगी, अब हो रही लाखों रुपए की कमाई

sito bai
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.