अलवर व भिवाड़ी में बनेंगे कन्वेंशन सेंटर, 10 करोड़ मंजूर

अलवर व भिवाड़ी में नए कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। ये कार्य जिला परिषद की ओर से कराए जाएंगे। सेंटर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए है। कार्य अगले माह शुरू होने की उम्मीद है। सेंटर में प्रदर्शनी स्थल व आधुनिक ऑडिटोरियम होगा, जिसमे कार्यक्रम होंगे। कई अन्य सुविधाएं भी होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामोदय योजना के तहत ये कन्वेंशन सेंटर मंजूर हुए है। अलवर में यह सेंटर बुद्ध विहार बी ब्लॉक में बनेगा।