बोलेरो और बाइक सवार बदमाश आपस में भिड़, विवाद के बाद फायरिंग 

हरसौरा थाना प्रभारी जनमेजा राम ने बताया- सोमवार देर शाम माजरा अहीर में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट और फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक गुट में सतवीर भग्गू का बास और प्रताप रायली शामिल थे, जबकि दूसरे गुट में जितेंद्र आलनपुर और खेतान आलनपुर थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है।