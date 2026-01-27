बोलेरो और बाइक सवार बदमाश आपस में भिड़, विवाद के बाद फायरिंग 

बानसूर के हरसौरा में दो गुटों में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। बोलेरो और बाइक सवार बदमाश आपस में भिड़ गए। इसी बीच एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। यह घटना जिले के हरसौरा थाना क्षेत्र के माजरा अहीर गांव में सोमवार देर शाम की है। सूचना मिलने पर हरसौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में सात लोगों को हिरासत में लिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- बोलेरो और बाइक पर सवार होकर आए कुछ युवक बस स्टैंड के पास आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। इसी दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिसके हाथ में हथियार साफ दिखाई दे रहा था। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे।
घटना की सूचना मिलते ही हरसौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों गुटों के युवक वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।
हरसौरा थाना प्रभारी जनमेजा राम ने बताया- सोमवार देर शाम माजरा अहीर में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट और फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक गुट में सतवीर भग्गू का बास और प्रताप रायली शामिल थे, जबकि दूसरे गुट में जितेंद्र आलनपुर और खेतान आलनपुर थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है।
