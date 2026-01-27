27 जनवरी 2026,

अलवर

फाइव डे बैंकिंग की मांग को लेकर हड़ताल, अलवर में पूरी तरह ठप रहीं बैंकिंग सेवाएं

अलवर जिले में मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 27, 2026

अलवर जिले में मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर जिले के सभी राष्ट्रीयकृत, निजी और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी एकदिवसीय हड़ताल पर रहे, जिसके चलते किसी भी बैंक में लेनदेन, चेक क्लीयरेंस और अन्य बैंकिंग कार्य नहीं हो सके। हड़ताल के कारण ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि अन्य विभागों की तरह बैंकों में भी सप्ताह में पांच दिन कार्य और दो दिन अवकाश की व्यवस्था लागू की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते कार्यभार और दबाव के चलते मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इसी मांग को लेकर बैंककर्मियों ने रोड नंबर दो स्थित एसबीआई बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कार्मिकों ने कहा कि यूनियन द्वारा कई बार केंद्र सरकार के समक्ष फाइव डे बैंकिंग की मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरी में कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी विचार किया जाएगा।

27 Jan 2026 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / फाइव डे बैंकिंग की मांग को लेकर हड़ताल, अलवर में पूरी तरह ठप रहीं बैंकिंग सेवाएं

अलवर

राजस्थान न्यूज़

