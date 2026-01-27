फाइव डे बैंकिंग की मांग को लेकर हड़ताल, अलवर में पूरी तरह ठप रहीं बैंकिंग सेवाएं

बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि अन्य विभागों की तरह बैंकों में भी सप्ताह में पांच दिन कार्य और दो दिन अवकाश की व्यवस्था लागू की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते कार्यभार और दबाव के चलते मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इसी मांग को लेकर बैंककर्मियों ने रोड नंबर दो स्थित एसबीआई बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।