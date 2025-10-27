एक्सप्रेसवे पर गौतस्करी का प्रयास नाकाम, गौरक्षकों और पुलिस ने पकड़ा तस्कर

राजगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह गौरक्षकों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गौतस्करी का बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 129.4 पर तीन गाय और दो बछड़ों को ले जा रहे एक लोडिंग टेंपो को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है।