एक्सप्रेसवे पर गौतस्करी का प्रयास नाकाम, गौरक्षकों और पुलिस ने पकड़ा तस्कर

राजगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह गौरक्षकों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गौतस्करी का बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 129.4 पर तीन गाय और दो बछड़ों को ले जा रहे एक लोडिंग टेंपो को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है।
राजगढ़ थाने के एएसआई धारासिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक्सप्रेसवे के पिनान कट के पास एक वाहन में गौवंश की तस्करी की जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और गौरक्षकों के साथ संयुक्त रूप से टेंपो को रोक लिया।
पकड़ा गया आरोपी प्रकाश कोली पुत्र हीरालाल कोली, निवासी रामगढ़ मोड़, ब्रह्मपुरी नाहरगढ़ (जयपुर) का बताया जा रहा है। वाहन से बरामद गौवंशों को सुरक्षित छुड़वाकर भौरंगी धाम गौशाला, राजगढ़ भेजा गया है।
इस मामले में गौरक्षक यश शर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
