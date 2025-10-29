साइबर फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामले, बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान 

बीते कुछ दिनों में प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पेंशनधारी ठगी का शिकार हो गए। दरअसल, साइबर अपराधी खुद को पेंशन कार्यालय या संबंधित विभाग का कर्मचारी बताते हुए पेंशनधारकों को कॉल करते हैं। वे नियुक्ति, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, पता, मासिक पेंशन और नॉमिनी जैसी जानकारी लेकर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने का झांसा देते हैं।



इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को साझा करने के लिए कहते हैं। ओटीपी साझा करने पर वे AnyDesk या QuickSupport जैसे ऐप भेजकर मोबाइल या कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। इसके बाद पेंशनधारक के बैंक खाते से पूरी राशि फर्जी खातों या वॉलेट में ट्रांसफर कर दी जाती है।