कट्टे की नोंक पर अवैध वसूली की मांग, दो बदमाशों को पकड़ा, एक फरार

बर्डोद (अलवर). कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित मोहन ज्वैलर्स पर मंगलवार सुबह तीन-चार बदमाशों ने कट्टे की नोंक पर अवैध वसूली की मांग करते हुए गाली-गलौज कर दी। ज्वैलर्स मालिक मोहन सोनी ने बहादुरी दिखाते हुए परिजनों को सूचना दी। परिजनों के मौके पर पहुंचते ही दो बदमाशों, राहुल धानका पुत्र हंसराज धानका और सलमान खान पुत्र लालाराम को धर दबोचा, जबकि तीसरा आरोपी नवीन सैनी मौके से फरार हो गया।