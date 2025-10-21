कट्टे की नोंक पर अवैध वसूली की मांग, दो बदमाशों को पकड़ा, एक फरार

पीड़ित ने बताया कि यह तीसरी बार है जब आरोपी बदमाशों ने उससे अवैध वसूली की कोशिश की। घटना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना भेजा। मौके से एक देसी कट्टा, लकड़ी का डंडा, बिना नंबर की रेसर बाइक और प्लास्टिक की नलकी जब्त की गई।
मोहन सोनी के अनुसार, बीती रात भी उक्त बदमाशों ने उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज एवं मारपीट की कोशिश की थी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि इन बदमाशों ने पूर्व में भी उनके ताऊजी के साथ मारपीट कर सिर फोड़ दिया था। मामले की रिपोर्ट सदर थाना में दर्ज है। कई बार अवैध वसूली की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं।
जानकारी के अनुसार, अवैध वसूली और धमकी देने वालों में हर्ष शर्मा पुत्र भागेश शर्मा, नवीन सैनी पुत्र रोहिताश्व सैनी, राहुल धानका पुत्र हंसराज धानका और सलमान खान पुत्र लालाराम (सभी निवासी बर्डोद) शामिल हैं।
घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और व्यापारी मौके पर एकत्र हो गए। पूर्व सरपंच रामौतार सैनी, पूर्व प्रधान नंदराम औला, व्यापार मंडल सदस्य छोटेलाल भारद्वाज, मुकेश कुमार आदि ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
