Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कट्टे की नोंक पर अवैध वसूली की मांग, दो बदमाशों को पकड़ा, एक फरार

बर्डोद के मुख्य बाजार में मोहन ज्वैलर्स पर बदमाशों का हमला, परिजनों ने दिखाई हिम्मत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

2 min read

अलवर

image

mohit bawaliya

Oct 21, 2025

बर्डोद (अलवर). कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित मोहन ज्वैलर्स पर मंगलवार सुबह तीन-चार बदमाशों ने कट्टे की नोंक पर अवैध वसूली की मांग करते हुए गाली-गलौज कर दी। ज्वैलर्स मालिक मोहन सोनी ने बहादुरी दिखाते हुए परिजनों को सूचना दी। परिजनों के मौके पर पहुंचते ही दो बदमाशों, राहुल धानका पुत्र हंसराज धानका और सलमान खान पुत्र लालाराम को धर दबोचा, जबकि तीसरा आरोपी नवीन सैनी मौके से फरार हो गया।

पीड़ित ने बताया कि यह तीसरी बार है जब आरोपी बदमाशों ने उससे अवैध वसूली की कोशिश की। घटना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना भेजा। मौके से एक देसी कट्टा, लकड़ी का डंडा, बिना नंबर की रेसर बाइक और प्लास्टिक की नलकी जब्त की गई।

रात में भी की थी घर पर मारपीट की कोशिश

मोहन सोनी के अनुसार, बीती रात भी उक्त बदमाशों ने उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज एवं मारपीट की कोशिश की थी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

पहले भी की थी मारपीट, अब खुलेआम धमकी

पीड़ित ने आरोप लगाया कि इन बदमाशों ने पूर्व में भी उनके ताऊजी के साथ मारपीट कर सिर फोड़ दिया था। मामले की रिपोर्ट सदर थाना में दर्ज है। कई बार अवैध वसूली की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाशों के हौंसले बुलंद हैं।

बदमाशों की पहचान

संबंधित खबरें

rahul mena death

अलवर: रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, परिवार में मातम

Rajasthan Bhiwadi air becomes toxic AQI

राजस्थान के भिवाड़ी में हवा हुई जहरीली, AQI 256 पार, अलवर में 130 तक पहुंचा, ऐसे करें बचाव

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने ट्रेलर में मारी टक्कर, चालक की मौत

Lawrence Bishnoi gang

राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई-लादेन गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला, मेड इन इटली पिस्टल भी मिली

छोटी दीपावली पर मां पद्मावती की 108 सोने के कमल पुष्पों से हुई पूजा

अलवर जिला अस्पताल में मेडिकल सेवाएं अलर्ट मोड़ पर 

अलवर में 400 करोड़ की खरीदारी, 5 हजार वाहन बिके 

Jaisalmer-Double-Murder-2

राजस्थान में एक और व्यापारी की हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

जानकारी के अनुसार, अवैध वसूली और धमकी देने वालों में हर्ष शर्मा पुत्र भागेश शर्मा, नवीन सैनी पुत्र रोहिताश्व सैनी, राहुल धानका पुत्र हंसराज धानका और सलमान खान पुत्र लालाराम (सभी निवासी बर्डोद) शामिल हैं।

ग्रामीणों में आक्रोश, व्यापारियों ने जताया रोष

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और व्यापारी मौके पर एकत्र हो गए। पूर्व सरपंच रामौतार सैनी, पूर्व प्रधान नंदराम औला, व्यापार मंडल सदस्य छोटेलाल भारद्वाज, मुकेश कुमार आदि ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कट्टे की नोंक पर अवैध वसूली की मांग, दो बदमाशों को पकड़ा, एक फरार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर: रेलवे कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, परिवार में मातम

rahul mena death
अलवर

राजस्थान के भिवाड़ी में हवा हुई जहरीली, AQI 256 पार, अलवर में 130 तक पहुंचा, ऐसे करें बचाव

Rajasthan Bhiwadi air becomes toxic AQI
अलवर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने ट्रेलर में मारी टक्कर, चालक की मौत

समाचार

राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई-लादेन गैंग का गुर्गा गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला, मेड इन इटली पिस्टल भी मिली

Lawrence Bishnoi gang
अलवर

छोटी दीपावली पर मां पद्मावती की 108 सोने के कमल पुष्पों से हुई पूजा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.