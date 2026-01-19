कप्तान छुट्टन लाल के नामकरण की मांग को लेकर धरना

धरने में आदिवासी समाज के बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक पहचान और महापुरुषों के सम्मान से जुड़े इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया। आदिवासी संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।