जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष ने ली बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश

जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉ. आर्तिका शुक्ला ने गुरुवार को न्यास की बैठक लेकर शहर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अब तक चल रहे कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी नये विकास कार्यों के प्रस्तावों पर विचार किया गया।