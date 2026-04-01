जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने राजगढ़ सीएचसी का किया औचक निरीक्षण

कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का जायजा लिया और बीसीएमओ डॉ. विशाल सिद्ध व प्रभारी डॉ. रमेश मीना से दवाओं की उपलब्धता व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल की खामियों को चिन्हित करते हुए पर्ची काउंटर के पास सूचना डिस्प्ले लगाने, एमओटी में हाफ कटर की व्यवस्था करने और वार्ड के गेटों पर पर्दे लगाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों की गोपनीयता और सुविधा बनी रहे। निरीक्षण के दौरान टीबी के मरीज कालूराम कोली ने कलेक्टर को समय पर पोषण राशि नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए।