खैरथल-तिजारा को 4 माह बाद मिला डीएम, 2018 बैच के IAS अतुल प्रकाश होंगे नए जिला कलेक्टर

उल्लेखनीय है कि खैरथल-तिजारा जिले में कलेक्टर का पद पिछले चार महीनों से रिक्त चल रहा था, जिससे प्रशासनिक कामकाज की गति काफी धीमी पड़ गई थी। 28 नवम्बर 2025 को तत्कालीन कलेक्टर किशोर कुमार का अचानक तबादला राजस्व मंडल अजमेर के सदस्य पद पर कर दिया गया था।



उनका यह तबादला उस समय प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि मुख्य सूची के कई दिनों बाद उनके लिए पृथक आदेश जारी हुआ था। उनके जाने के बाद से ही अलवर जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला खैरथल-तिजारा का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही थीं। दो जिलों की दोहरी जिम्मेदारी होने के कारण जनता को अपने छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा था।