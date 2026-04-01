RBSE 12th Result: फेरी लगाकर घर चलाने वाले माता-पिता के बेटे ने 12वीं परीक्षा में किया कमाल, रिजल्ट आते ही खुश हो गए परिजन

अजीत देवी पूजक गुजराती परिवार से संबंध रखते हैं। उन्हें गुजराती भाषा के अलावा हिंदी का अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करते हुए अजीत ने 12वीं कॉमर्स में 67 प्रतिशत अंक हासिल किए। वह अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे छात्र बन गए हैं। रिजल्ट की जानकारी मिलते ही माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े।