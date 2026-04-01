Sariska Tiger Reserve Charges: सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमना हुआ महंगा, 1 अप्रेल से नए शुल्क लागू

Sariska Safari New Charges: अलवर जिले के प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व में घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वन विभाग ने पार्क में प्रवेश और सफारी से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार से लागू कर दी गई हैं और ये 31 मार्च 2028 तक लागू रहेंगी। बुधवार को पार्क बंद रहने के कारण इनका असर गुरुवार से शुरू होने वाली सफारी पर दिखाई देगा।