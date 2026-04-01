6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Sariska Tiger Reserve Charges: सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमना हुआ महंगा, 1 अप्रेल से नए शुल्क लागू

Changes From 1 April: वन विभाग ने पार्क में प्रवेश और सफारी से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार से लागू कर दी गई हैं और ये 31 मार्च 2028 तक लागू रहेंगी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Apr 01, 2026

Sariska Tiger Reserve

फोटो: पत्रिका

Sariska Safari New Charges: अलवर जिले के प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व में घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वन विभाग ने पार्क में प्रवेश और सफारी से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार से लागू कर दी गई हैं और ये 31 मार्च 2028 तक लागू रहेंगी। बुधवार को पार्क बंद रहने के कारण इनका असर गुरुवार से शुरू होने वाली सफारी पर दिखाई देगा।

दो साल में एक बार बढ़ती हैं दरें

वन विभाग के नियमों के अनुसार सरिस्का में हर 2 साल बाद प्रवेश शुल्क और इको डवलपमेंट शुल्क में करीब 10% तक वृद्धि की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत इस बार भी दरों में संशोधन किया है। विभाग का कहना है कि पार्क के संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।

पर्यटकों और छात्रों पर पड़ेगा असर

नई दरें लागू होने के बाद भारतीय और विदेशी पर्यटकों को पहले से अधिक शुल्क देना होगा। छात्रों के लिए भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि वन विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक भ्रमण पर आने वाले विद्यार्थियों को पहले की तरह ही छूट मिलती रहेगी। इससे शैक्षणिक संस्थानों के स्टडी टूर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

ये रहेंगी नई रेट

एंट्री/इको चार्ज - 165
विदेशी पर्यटक एंट्री/इको चार्ज - 1010
भारतीय छात्र/इको चार्ज - 65
पांडूपोल (जिप्सी/कार) - 455
पांडूपोल (बस) - 730
पांडूपोल (मोटरसाइकिल) - 80

पांडूपोल जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी असर

सरिस्का क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पांडूपोल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी अब ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। मंदिर तक जाने के लिए जिप्सी, कार, बस और मोटरसाइकिल के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। इसके कारण धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

सफारी के लिए ये है नई रेट

भारतीय (जिप्सी) - 1290
भारतीय (कैंटर) - 876
विदेशी (जिप्सी) - 2179
विदेशी (कैंटर) - 1765

स्थानीय वाहनों को राहत

वन विभाग ने स्थानीय लोगों को राहत देते हुए अलवर और भिवाड़ी नंबर की गाड़ियों को तय दिनों पर मिलने वाली छूट को जारी रखा है। इससे आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कुछ राहत मिलेगी।

पर्यटन पर पड़ सकता है असर

सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में शुल्क बढ़ने से पर्यटकों के खर्च में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि इससे पार्क के संरक्षण और सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तोहफा, CM भजनलाल शर्मा ने खातों में डाले रुपए
जयपुर
Rajasthan anganwadi workers scheme, Bhajanlal Sharma Rajasthan news, Jaipur CM residence event, Rajasthan DBT transfer scheme, anganwadi uniform grant Rajasthan, Rajasthan women welfare schemes, Lakhpati Didi Rajasthan, Rajasthan rural women empowerment, CM Vikasit Gram Ward Abhiyan, Rajasthan government schemes 2026, Jaipur anganwadi news, Rajasthan nutrition schemes, Amrit Aahar Yojana Rajasthan, Rajasthan social welfare updates, Rajasthan female workforce schemes

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Apr 2026 09:23 am

Published on:

01 Apr 2026 09:21 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Sariska Tiger Reserve Charges: सरिस्का टाइगर रिजर्व घूमना हुआ महंगा, 1 अप्रेल से नए शुल्क लागू

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब के नशे में SI की परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, बाहर निकाला 

अलवर

Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ी, हौसले से खड़ा किया उद्योग; 50 लोगों को दे रहे रोजगार

Umakant Sharma success story
अलवर

राजस्थान: पति ने चारपाई पर सो रही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या

अलवर

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा: दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा, नकल की सूचना देने पर 1 लाख का इनाम

अलवर

पुलिस का मानवीय चेहरा आया नजर, ​​शिविर में किया रक्तदान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.