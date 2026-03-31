Rajasthan : शादी समारोह से लौट रहे चार युवकों को थाने में ले जाकर पीटा, मोबाइल फोन छीने… कांस्टेबल लाइन हाजिर

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तत्काल संबंधित कांस्टेबल पुष्पेंद्र को तलब किया और जांच के निर्देश दिए। कुछ देर बाद भिवाड़ी से आए जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय से पीड़ित परिवार मिले। एसपी ने तुरंत प्रभाव से कांस्टेबल को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच किशनगढ़बास वृत के डीएसपी लालचंद यादव को सौंप दी।