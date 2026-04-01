Alwar: डेयरी के हाईटेक सिस्टम से दूध की हर बूंद पर नजर, जानें कलेक्शन सेंटर से प्लांट तक का फुलप्रुफ प्लान

Smart Dairy Surveillance System: अलवर में सरस डेयरी के दूध टैंकरों में परिवहन के दौरान दूध में मिलावट और अन्य हेराफेरी करना अब आसान नहीं होगा। सरस डेयरी बोर्ड ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए दूध परिवहन में लगे वाहनों में कैमरे और जीपीएस सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। अलवर शहर में प्रायोगिक तौर पर 6 वाहनों में CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं।

वहीं जल्द ही सभी दूध वाहनों को इस सिस्टम से लैस किया जाएगा। इन कैमरों के जरिए दूध भरने से लेकर गंतव्य तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी, जिससे हर चरण पर निगरानी संभव हो सकेगी।