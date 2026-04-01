Rajasthan Night Market Plan: सरकार का 24×7 बाजार खोलने का प्लान; अब तक नाइट मार्केट का फाइनल ड्राफ्ट ही नहीं तैयार

श्रम विभाग ने अधिकृत तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दिए जाने संबंधी घोषणा की गई थी, जिसकी पालना में अधिसूचना जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। श्रम विभाग का कहना है कि 24 घंटे बाजार खुलने से कर्मचारियों के अधिक काम करने पर वेतन अधिक मिल सकेगा, वहीं व्यापार में वृद्धि तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।