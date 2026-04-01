Jaipur: रसोई में डिब्बे में छिपाए 50 लाख पर नौकरों की नजर, पालतु कुत्ते को मारकर रची सनसनीखेज चोरी की साजिश

दोनों आरोपियों ने मिलकर रसोई में छिपाई गई 50 लाख रुपए की नकदी चुरा ली और वारदात के बाद सामान्य दिनचर्या में रहकर किसी को शक नहीं होने दिया। घटना से पहले संदिग्ध गतिविधियों के तहत घर के कुत्ते की मौत भी जांच का अहम बिंदु बनी। परिवादी ने बताया कि घटना से पहले परिवादी ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सर्विस करवाई थी। वारदात के बाद रसोई का कैमरा बंद मिला। घर पर दोनों नौकर ही थे।