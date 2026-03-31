Jaipur Crime: गली में एंट्री से रोका, तो बुजुर्ग को दिया धक्का, मामूली विवाद में रिटायर्ड बैंक अफसर की मौत

मृतक के बेटे रजत सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि ट्रेवल व्यवसाय से जुड़े स्थानीय निवासी छोटेलाल माली की पत्नी रेखा अपने बेटे और एक ट्रेवल चालक के साथ संकरे रास्ते से बस निकालने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान मकान मालिक पक्ष ने दीवार को नुकसान होने की आशंका जताते हुए बस को बड़े रास्ते से ले जाने के लिए कहा। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और आरोपी पक्ष झगड़ा करने लगा।