Rajasthan Roadways AC Bus: रोडवेज का तोहफा, जोधपुर से उदयपुर-बांसवाड़ा रुट पर यात्री पहली बार करेंगे AC बसों में सफर

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) भी भूमिका निभाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए रोडवेज अब इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। राज्य मुख्यालय के निर्देश पर रोडवेज ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।अगर सब ठीक ठाक रहा तो जल्द ही जोधपुर की सड़कों पर रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। प्रस्तावित योजना के तहत इन बसों को शहर के व्यस्त और प्रदूषण प्रभावित रूटों पर प्राथमिकता से चलाया जाएगा। योजना के तहत जोधपुर डिपो को 20 बसें जल्द मिलने का अनुमान है।