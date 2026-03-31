Rajasthan Success Story: बेटी का रिजल्ट देखकर फूट-फूटकर रोने लगे पिता, बोले- मैं अनपढ़, अंगूठा छाप, छोरी ने नाम किया रोशन

आशा की इस उपलब्धि के पीछे उनके परिवार का त्याग भी साफ झलकता है। उनके पिता प्रेमाराम चौधरी ने भावुक होकर बताया कि वह और उनकी पत्नी बाबू देवी दोनों पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटी को कभी घर के काम में नहीं लगाया, ताकि वह पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। आज उसकी सफलता देखकर आंखें खुशी से भर आई हैं। आशा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।