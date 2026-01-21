ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला सम्मानित

जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला के नेतृत्व में जिले में ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा बचत को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। जिले के स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, जागरूकता रैलियां, स्लोगन प्रतियोगिताएं और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जिससे बच्चों और युवाओं में ऊर्जा बचाने का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचा।