ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला सम्मानित

जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला सम्मानित
राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड्स समारोह में जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय और प्रभावी योगदान के लिए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह अवॉर्ड ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजिताभ शर्मा ने प्रदान किया।
जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला के नेतृत्व में जिले में ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा बचत को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। जिले के स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, जागरूकता रैलियां, स्लोगन प्रतियोगिताएं और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जिससे बच्चों और युवाओं में ऊर्जा बचाने का संदेश प्रभावी रूप से पहुंचा।
इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में एनर्जी क्लबों का गठन किया गया, जहां छात्रों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग और बिजली बचत के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। इन प्रयासों से बच्चों में ऊर्जा संरक्षण की आदत विकसित हुई, जिसका सकारात्मक असर उनके परिवारों और समाज पर भी देखने को मिला।
समारोह में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कुल 72 संगठनों और व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। जिला कलक्टर के इस सम्मान से जिले में ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
