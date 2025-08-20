जिला कलक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली, दिए आवश्यक निर्देश

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और जिले की सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।