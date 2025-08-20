Patrika LogoSwitch to English

अलवर

जिला कलक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली, दिए आवश्यक निर्देश

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 20, 2025

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

अलवर जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और जिले की सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

कलक्टर ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां आवश्यक सुधार कार्य करने के साथ ही ट्रैफिक नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया।

उन्होंने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निकायों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक सुझाव व निर्णय का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े, ट्रैफिक प्रबंधन, हेलमेट व सीट बेल्ट उपयोग, स्कूलों में सड़क सुरक्षा शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी जानकारी दी। जिला कलक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है और सभी विभाग मिलकर इसके लिए प्रभावी कदम उठाएं।

Published on:

20 Aug 2025 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / जिला कलक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली, दिए आवश्यक निर्देश

