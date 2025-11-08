सीएचसी मेंं नहीं मिले चिकित्सक, मरीज की मौत

पुलिस के अनुसार मृतक के परिजन लालपुरा निवासी शिवदान मीना ने बताया कि शनिवार शाम सवा चार बजे घर पर कैंसर पीड़ित फ़ैलीराम मीना की तबीयत बिगड़ने पर प्रतापगढ़ सीएचसी लेकर आए, लेकिन पांच ग्राम पंचायत के करीब बीस हजार ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी वाली सीएचसी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं मिलने से बीमार फ़ैलीराम की मौत हो गई। अस्पताल में आते ही नर्सिंगकर्मी ने रेफर कार्ड बनाकर अन्य जगह भेजने से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने डॉक्टर नहीं मिलने और उचित इलाज समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सीएचसी के सामने एसएच-77 पर आधा घंटे तक जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस जाम स्थल पहुंचकर नाराज परिजन व ग्रामीणों को समझाया और शाम पांच बजे जाम खुलवाया।