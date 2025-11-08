सीएचसी मेंं नहीं मिले चिकित्सक, मरीज की मौत

प्रतापगढ़. कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी चिकित्सक नहीं मिलने से दिखाने आए एक मरीज की शनिवार को मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने एसएच-77 पर जाम लगा दिया।
पुलिस के अनुसार मृतक के परिजन लालपुरा निवासी शिवदान मीना ने बताया कि शनिवार शाम सवा चार बजे घर पर कैंसर पीड़ित फ़ैलीराम मीना की तबीयत बिगड़ने पर प्रतापगढ़ सीएचसी लेकर आए, लेकिन पांच ग्राम पंचायत के करीब बीस हजार ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी वाली सीएचसी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं मिलने से बीमार फ़ैलीराम की मौत हो गई। अस्पताल में आते ही नर्सिंगकर्मी ने रेफर कार्ड बनाकर अन्य जगह भेजने से नाराज परिजनों व ग्रामीणों ने डॉक्टर नहीं मिलने और उचित इलाज समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सीएचसी के सामने एसएच-77 पर आधा घंटे तक जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस जाम स्थल पहुंचकर नाराज परिजन व ग्रामीणों को समझाया और शाम पांच बजे जाम खुलवाया।
डेढ़ घण्टे बाद डॉक्टर ने पहुंचकर किया मृत घोषित
सीएचसी में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद शाम पौने छह बजे अस्पताल पहुंची डॉक्टर मोहनी बलाई ने मृतक फ़ैलीराम मीना की जांच कर ईसीजी कराई। पौने छह बजे उसे मृत घोषित किया।यहां की जानकारी नहीं
'मेरी फर्स्ट डे ज्वांइनिंग थी। मुझे यहां की जानकारी नहीं है। ड्यूटी के बारे में सीएचसी प्रभारी से बात करें।
मोहनी बलाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सीएचसी प्रतापगढ़।
मोहनी बलाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सीएचसी प्रतापगढ़।हालत गंभीर थी
मेरे पास शाम सवा चार बजे बजे अस्पताल में लालपुरा निवासी फ़ैलीराम मीना को लेकर आए। मरीज की हालतगम्भीर होने से रेफर बनाकर दे रहे थे। परिजन चिकित्सक नहीं होने से नाराज होकर प्रदशर्न करने लगे।
प्रकाश मीना, नर्सिंग ऑफिसर, प्रतापगढ़ सीएचसी।
अस्पताल में मौत के बाद सड़क पर जाम लगने की सूचना पर पुलिस थाना टीम पहुंची। मृतक के परिजनों कोसमझाया और एसएच-77 अस्पताल के सामने रोड से जाम खुलवाया। मृतक का रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
लख्खीराम, एएसआई, पुलिस थाना प्रतापगढ़।
