वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से लागू हो रहा ये नियम

परिवहन कार्यालयों में अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी जारी होगी। यह व्यवस्था एक अप्रेल से शुरू होगी। नई व्यवस्था में नए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं नवीनीकरण, फाइनेंस हाइपोथिकेशन आदि को शामिल किया गया है।

E-DL and E-RC will be issued from April 1 2024