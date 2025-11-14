Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

आठ बीघा वन भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

आठ बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Nov 14, 2025

राजगढ़. राजगढ़ रेंज के वनपाल नाका कुण्डला (राजपुर बड़ा) में करीब आठ बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया हैं। क्षेत्रीय वनाधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि गुरुवार को सहायक वन संरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ व थानागाजी रेंज कार्मिक, टहला पुलिस जाप्ता के साथ वनपाल नाका कुण्डला (राजपुर बड़ा) में किए गए अतिक्रमण स्थल पहुंचे। जहां दो जेसीबी से वनखण्ड कुण्डला में करीब आठ बीघा वन भूमि पर खेती कर बोई हुई सरसों की फसल को नष्ट कर खेत में बनाई गई मेड़ व दो झोपों को करीब तीन घण्टे की मशक्कत के बाद हटाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अवैध कब्जे को बेदखल कर वन भूमि को कब्जा राज में लिया गया। इस मौके पर सहायक वन संरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत, रेेंजर मनोज कुमार, कुण्डला नाका प्रभारी जसवन्त सिंह, सहायक वनपाल दिलीप सिंह, राकेश यादव, बिजेन्द्र, हरकेश, शकुन्तला सैनी, राजेश, शिवचरण, पवन, लोकेश चौधरी, रिंकू, गणेश, शीला, रामकली, निरमा बाई सहित 50 कार्मिक मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 12:37 am

Published on:

14 Nov 2025 12:36 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / आठ बीघा वन भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Shafali Verma: विश्व चैंपियन शेफाली वर्मा पहुंची राजस्थान, कुलदेवी-कुलदेवता के दर्शन किए, PM मोदी के लिए कही यह बात

shefali verma in alwar
अलवर

Rajasthan: बड़ा संकट, राजस्थान के इस जिले में 250 फैक्ट्रियां हो जाएंगी बंद, श्रमिकों को लगेगा झटका

factories closed in Alwar
अलवर

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह पर केस चलेगा, 25 नवंबर को अगली सुनवाई

अलवर

लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद, रूस से छात्र अजीत चौधरी का शव भारत नहीं आने से लोगों में आक्रोश

अलवर

Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ‘लेन ड्राइव सिस्टम’ लागू, वाहनों की श्रेणी के हिसाब से गति सीमा तय

Delhi-Mumbai-Expressway
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.