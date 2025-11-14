आठ बीघा वन भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

राजगढ़. राजगढ़ रेंज के वनपाल नाका कुण्डला (राजपुर बड़ा) में करीब आठ बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया हैं। क्षेत्रीय वनाधिकारी राहुल फौजदार ने बताया कि गुरुवार को सहायक वन संरक्षक पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी राहुल फौजदार राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ व थानागाजी रेंज कार्मिक, टहला पुलिस जाप्ता के साथ वनपाल नाका कुण्डला (राजपुर बड़ा) में किए गए अतिक्रमण स्थल पहुंचे। जहां दो जेसीबी से वनखण्ड कुण्डला में करीब आठ बीघा वन भूमि पर खेती कर बोई हुई सरसों की फसल को नष्ट कर खेत में बनाई गई मेड़ व दो झोपों को करीब तीन घण्टे की मशक्कत के बाद हटाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।