सोलह माह बाद भी जीएसएस का निर्माण हुआ न वितरण लाइन खींची

5200 मीटर लम्बाई में वितरण लाइन खींचनी थीजानकारी के अनुसार बिजली निगम को नाटोज जीएसएस से 132केवी स्टेशन बदनगढी तक 5200 मीटर लम्बाई में वितरण लाइन खींचनी थी। इस काम के लिए पोल लगाने का काम पूरा हो गया और पोल पर लाइन का काम जारी था कि दारौंदा के कई काश्तकार लाइन को अपने खेतों में से नहीं ले जाने देने को अड गए। सड़क से लाइन ले जाने की मांग करने लगे। इस पर लाइन का काम अटक गया। करीब 700 मीटर लाइन पोल पर लगने से रह गई। पिछले चार माह से यह काम अधूरा पड़ा है।ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से जो अभी तक कार्य हुआ है, उसमें बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।