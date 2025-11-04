Patrika LogoSwitch to English

अलवर

सोलह माह बाद भी जीएसएस का निर्माण हुआ न वितरण लाइन खींची

ग्राम पंचायत मुख्यालय नाटोज पर निर्माण कार्य बंद

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Nov 04, 2025

कठूमर. ग्राम पंचायत मुख्यालय नाटोज पर 33केवी के निर्माण की बजट घोषणा जुलाई 2024 में हुई थी। इसके सोलह माह बीत जाने के बाद भी न तो बिजली घर भवन का निर्माण हो पाया है और न ही बदनगढी स्थित 132 तक वितरण लाइन खीच पाई है।ग्रामीणों ने बताया कि नाटोज में 33केवी जीएसएस निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने पर ग्रामवासियों ने सड़क के किनारे जमीन निगम को दान की थी। बजट आने के बाद जीएसएस बनाने तथा भवन बनाने का काम शुरू भी हो गया, लेकिन भवन का काम केवल बीस ही दिन चला और ठेकेदार ने अकारण काम बंद कर दिया। उधर जीएसएस का काम भी अधूरा पड़ा है।

5200 मीटर लम्बाई में वितरण लाइन खींचनी थीजानकारी के अनुसार बिजली निगम को नाटोज जीएसएस से 132केवी स्टेशन बदनगढी तक 5200 मीटर लम्बाई में वितरण लाइन खींचनी थी। इस काम के लिए पोल लगाने का काम पूरा हो गया और पोल पर लाइन का काम जारी था कि दारौंदा के कई काश्तकार लाइन को अपने खेतों में से नहीं ले जाने देने को अड गए। सड़क से लाइन ले जाने की मांग करने लगे। इस पर लाइन का काम अटक गया। करीब 700 मीटर लाइन पोल पर लगने से रह गई। पिछले चार माह से यह काम अधूरा पड़ा है।ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार की ओर से जो अभी तक कार्य हुआ है, उसमें बहुत ही घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

कार्य शीघ्र शुरू कराएंगेजीएसएस का सिविल कार्य दीपावली की छुट्टियों के चलते कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, जो एक-दो दिन में शुरू करा दिया जाएगा। दूसरी ओर काश्तकारों को समझाइश कर बिजली पोल पर लाइन खींचने का काम भी कराया जाएगा।वेदप्रकाश पटेल, एईएन बिजली निगम।

04 Nov 2025 11:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सोलह माह बाद भी जीएसएस का निर्माण हुआ न वितरण लाइन खींची

अलवर

राजस्थान न्यूज़

