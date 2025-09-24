डीएपी खाद के लिए सोसायटी में किसानों को मिल रही तारीख पर तारीख, लगा रहे चक्कर

किसानों का आरोप है कि सेमल खुर्द में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौप मामले में अवगत कराया गया था, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान रोज डीएपी के लिए को-ऑपरेटिव सोसायटी के चक्कर लगा रहे हैं। जहां पर बैठे मैनेजर उनको तारीख पर तारीख दे रहे हैं। बाजार में खाद-बीज की दुकानों पर डीएपी खाद उपलब्ध है, लेकिन किसानों को 1750 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत 1350 रुपए है। ऐसे में किसानों को 400 रुपए अधिक देकर मजबूरी में खाद लेना पड़ रहा है।दो माह पहले जमा कराई राशि