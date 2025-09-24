Patrika LogoSwitch to English

अलवर

डीएपी खाद के लिए सोसायटी में किसानों को मिल रही तारीख पर तारीख, लगा रहे चक्कर

किसान रबी फसल बुवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन को-ऑपरेटिव सोसायटी में इफको को पैसा जमा करने के दो माह बाद भी डीएपी नहीं पहुंचा।

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 24, 2025

Sep 24, 2025

गोविन्दगढ. अलवर. किसान रबी फसल बुवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन को-ऑपरेटिव सोसायटी में इफको को पैसा जमा करने के दो माह बाद भी डीएपी नहीं पहुंचा। यहां पहुंच रहे किसानों को खाद के लिए तारीख पर तारीख बताई जा रही है।

किसानों का आरोप है कि सेमल खुर्द में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौप मामले में अवगत कराया गया था, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान रोज डीएपी के लिए को-ऑपरेटिव सोसायटी के चक्कर लगा रहे हैं। जहां पर बैठे मैनेजर उनको तारीख पर तारीख दे रहे हैं। बाजार में खाद-बीज की दुकानों पर डीएपी खाद उपलब्ध है, लेकिन किसानों को 1750 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत 1350 रुपए है। ऐसे में किसानों को 400 रुपए अधिक देकर मजबूरी में खाद लेना पड़ रहा है।दो माह पहले जमा कराई राशि

सूत्रों के अनुसार उपखंड की को-ऑपरेटिव सोसायटी के मैनेजर की ओर से इफको को डिमांड के अनुसार खाद के कट्टे मंगाने के लिए दो माह पहले ही राशि जमा करा दी, लेकिन उसके बाद भी इफको के जिम्मेदार अधिकारी खाद नहीं भेज रहे। जिससे कि अन्नदाता को या तो महंगे दामों में ब्लैक हो रही खाद को खरीदना पड़ रहा है या फिर उन्हें खाद नहीं मिलने पर नुकसान उठाना पड़ेगा।

आठ सोसायटियां ने जमा कराए 32 लाखको-ऑपरेटिव सोसायटी से मिली जानकारी के अनुसार न्याणा, सेमला खुर्द, भैंसड़ावत, खेड़ामहमूद, बारोली, सैदमपुर, रामबास, नसवारी, खरसनकी आदि की सोसायटियों ने डिमांड के अनुरूप 32 लाख रुपए दो माह पहले ही जमा कर दिए, लेकिन अभी तक उनके पास डीएपी नहीं पहुंचा। जिसकी वजह से किसानों को डीएपी आने के लिए अगली तारीख दे रहे हैं।बाहर बने अवैध गोदाम में स्टॉक

उपखंड के खाद-बीज दुकानदारों ने दुकानों के अलावा बाहर अवैध गोदाम बनाए हुए हैं। जिनमें डीएपी का स्टॉक किया हुआ है। आरोप है कि अधिकारी केवल दुकान और रजिस्टर गोदाम ही चैक करते हैं, जहां पर स्टॉक के अनुरूप ही खाद मिलता है, जबकि किसानों को महंगे दाम में उपलब्ध करा रहे हैं। डीएपी का बाहर स्टॉक किया हुआ है। कस्बे के रामगढ़ रोड, सीकरी बायपास, सिरमौर, न्याणा, खेड़ा रोड, रामबास में खाद की कालाबाजारी की जा रही है।उपखंड में फसल की बुवाई ( हैक्टेयर में)

गेहूं : 7359

सरसों : 5429जौ : 33

चना : 05

अभी खाद नहीं भेजा

डीएपी खाद के लिए संयुक्त निदेशक को पत्राचार कर दिया। सोसायटी ने पैसे जमा कर दिए। डिमांड भी भेज दी। अभी खाद नहीं भेजा।

कृष्णानंद शर्मा, एमडी को-ऑपरेटिव सोसायटी, अलवर।

Published on:

24 Sept 2025 04:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / डीएपी खाद के लिए सोसायटी में किसानों को मिल रही तारीख पर तारीख, लगा रहे चक्कर

