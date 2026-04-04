किसानों को खेतों में रखे अनाज को ढकने का मौका भी नहीं मिला, तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश

राजगढ़. कस्बे तथा आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार करीब सवा सात बजे तेज़ अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज अंधड़ के चलते टीन-टप्पर उड़ गए। बिजली गुल हो जाने से अंधेरे में शहर डूब गया। करीब 25 मिनट तेज बारिश के चलते नाले -नालियो का उफान आने से बारलाबास, कांकवाड़ी बाजार, मालाखेड़ा दरवाजा, कुण्ड मोहल्ला, गोविन्द देवजी बाजार, आर्य समाज मंदिर गली, गोठवाल गली में सड़क पर गंदा पानी व कीचड़ जमा हो गया। सराय बाजार, तहसील रोड़, सीएचसी परिसर, स्टेशन मार्ग, बिजली घर तक सड़क पर गंदा पानी व कचरा जमा हो गया। जिसके चलते राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेवीवीएनएल के कनिष्ठ अभियन्ता ने बताया कि तेज अंधड़ के चलते कुछ स्थानों पर लाइन में फाल्ट हुए हैं तथा दो स्थानों पर पोल टूट गए। तेज बारिश व अंधड़ के चलते खेतों में खड़ी व काट कर रखी फसल भीग जाने से काफी नुकसान हुआ है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। ठण्डी हवा चलने से लोगों को ठण्डक का एहसास होने लगा। समाचार लिखे जाने तक रात साढ़े आठ बजे तक बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई।