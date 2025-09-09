किसान करते रहे जद्दोजहद, क्रय केंद्र पर लगी लंबी कतारें

बहरोड़. क्षेत्र में खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए डीएपी खाद को लेकर ङ्क्षचता बढ़ गई है। जिसको लेकर किसान फसल कटाई का कार्य छोड़ कर खाद लेने के लिए घंटों तक धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे है, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ एक कट्टा खाद का भी नसीब नहीं हो पा रहा है। शहर में मंगलवार को क्रय-विक्रय सहकारी समिति में डीएपी खाद का एक ट्रक आया था,जिसकी सूचना मिलने खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ लग गई। जहां पर खाद लेने के लिए लंबी कतार लगी रही।

इंतजार के बाद लौटे

क्रय -विक्रय सहकारी समिति में डीएपी खाद लेने के लिए आए किसानों ने बताया कि मंगलवार को सुबह दस बजे से क्रय -विक्रय सहकारी समिति बहरोड़ में डीएपी खाद वितरण की सूचना मिली थी, लेकिन कितने कट्टे खाद के आए है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। जिसके कारण वह खेतों में खड़ी फसल कटाई का कार्य छोड़ कर सहकारी समिति पर सुबह छह बजे ही पहुंच गए,ताकि एक-दो खाद के कट्टे ले सके। लेकिन यहां पर सुबह से ही आधा किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई थी। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिला। खाद के लिए महिलाएं भी कतार में लगी थी। कई महिलाओं को खाद खत्म हो जाने के कारण मायूस होकर वापस लौटना पड़ा।