किसान करते रहे जद्दोजहद, क्रय केंद्र पर लगी लंबी कतारें

खाद के 600 कट्टे वितरित: खरीफ फसल कटाई के साथ ही रबी बुवाई के लिए कर रहे तैयारी

अलवर

mohit bawaliya

Sep 09, 2025

बहरोड़. डीएपी खाद के लिए क्रय-विक्रय सहकारी केंद्र पर कतार में महिला-पुरुष किसान।

बहरोड़. क्षेत्र में खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही किसानों को रबी फसलों की बुवाई के लिए डीएपी खाद को लेकर ङ्क्षचता बढ़ गई है। जिसको लेकर किसान फसल कटाई का कार्य छोड़ कर खाद लेने के लिए घंटों तक धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे है, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ एक कट्टा खाद का भी नसीब नहीं हो पा रहा है। शहर में मंगलवार को क्रय-विक्रय सहकारी समिति में डीएपी खाद का एक ट्रक आया था,जिसकी सूचना मिलने खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ लग गई। जहां पर खाद लेने के लिए लंबी कतार लगी रही।
इंतजार के बाद लौटे
क्रय -विक्रय सहकारी समिति में डीएपी खाद लेने के लिए आए किसानों ने बताया कि मंगलवार को सुबह दस बजे से क्रय -विक्रय सहकारी समिति बहरोड़ में डीएपी खाद वितरण की सूचना मिली थी, लेकिन कितने कट्टे खाद के आए है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। जिसके कारण वह खेतों में खड़ी फसल कटाई का कार्य छोड़ कर सहकारी समिति पर सुबह छह बजे ही पहुंच गए,ताकि एक-दो खाद के कट्टे ले सके। लेकिन यहां पर सुबह से ही आधा किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई थी। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिला। खाद के लिए महिलाएं भी कतार में लगी थी। कई महिलाओं को खाद खत्म हो जाने के कारण मायूस होकर वापस लौटना पड़ा।

क्रय- विक्रय सहकारी समिति पर मंगलवार को 600 कट्टे खाद के आए थे,जिनको वितरित किया गया है। इसके साथ ही 2 गाड़ी और खाद के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। एक -दो दिन में बुढ़वाल व घिलोठ जीएसएस पर खाद आने की संभावना है।
- मुनेश यादव, जीएम क्रय- विक्रय सहकारी समिति, बहरोड़

कलक्टर ने किसानों को राहत देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कृषि विभाग, बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग, उद्यान विभाग एवं सांख्यिकी विभाग के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन कलक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में फसल खराबे, फसल बीमित क्षेत्रफल, बीमा कम्पनियों की ओर से कृषकों के आवेदन पर चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि अतिवृष्टि के मद्देनजर प्रभावित किसानों को पात्रतानुसार लाभ पहुंचाने की दिशा में सजगता से कार्य करें, सरकार की मंशानुरूप किसान को हरसंभव सहायता पहुंचाएं। साथ ही बैठक में कलक्टर ने कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों को फिल्ड में भेजकर फसल खराबे की रिपोर्ट अनुसार सभी प्रभावित किसानों की शिकायत टोल फ्री नम्बर 14447 एवं पीएमएफबीवाई वॉट््सऐप चेटबोट (7065514447) पर ज्यादा से ज्यादा दो दिवस में दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण, उप निदेशक कृषि रामजीलाल यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

09 Sept 2025 11:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / किसान करते रहे जद्दोजहद, क्रय केंद्र पर लगी लंबी कतारें

