कोल्ड ड्रिंक सप्लाई के नाम पर 8.56 लाख की ठगी, मामला दर्ज

पीड़ित पंकज कुमार निवासी मरेठियाबास ने रिपोर्ट में बताया है कि वह पीकेजी इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर है। मार्च 2023 में शांतनु श्रीवास्तव निवासी लखनऊ फर्म पर आया। जिसने खुद को एक कंपनी लखनऊ का प्रोपराइटर बताते हुए कोल्ड ड्रिंक के विक्रय का कारोबार की बात की।



कंपनी के डायरेक्टर पिता सुभाष व मां माधुरी है। माल खरीदने के लिए खाते में 13 लाख 800 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 4 लाख 44 हजार रुपए का माल भेजा। शेष राशि हड़प ली। कंपनी में जाकर संपर्क किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।