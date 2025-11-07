मीठे पानी के लिए 2000 रुपए तक करने पड़ रहे खर्च, सर्दी में भी इन्दपुर में पानी का संकट गहराया

खेरली. सर्दियों के मौसम भी गर्मियों के जैसे पानी की किल्लत बनी हुई है। आलम यह है कि तीन से चार दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई मिल रही है। कस्बा क्षेत्र में पांच बोरवेल से पानी की सप्लाई चल रही है, लेकिन मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होने के कारण पानी तीन से चार दिनों में आता है। वह भी अनियमित रूप से स्पलाई होता है। कोई निश्चित समय नहीं है। कभी देर रात तो कभी दिन में पानी की सप्लाई हो रही है। कस्बे के कई मोहल्लों में तो 6 से 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है। कस्बा क्षेत्र के आसपास के गांव में लगभग यही स्थिति है। जल जीवन मिशन योजना के तहत सप्लाई शुरू हुई थी, वह बंद है। ठेकेदार की ओर से निर्धारित कार्मिक काम कर रहे हैं तो कहीं ग्रामीणों के भरोसे सप्लाई छोड़ रखी है। गांव बहरामपुर में सप्लाई बिल्कुल ठप है। सौंखरी में एक हिस्से में ही पानी मिल रहा है। समूची में पानी की सप्लाई बंद है। अब नई योजना के तहत बोर किए जा रहे हैं एवं लाइन बिछाई जा रही है। कस्बे में अमृत 2 योजना के अंतर्गत बोर हो रहे हैं। लाइन डालने का काम शुरू होने वाला है। कस्बे में जहां फ्लोराइड युक्त पानी है, वहीं आसपास के गांव में भी इसकी अधिकता है। कस्बे में दूरदराज के गांव से टैंकरों से मीठे पानी की आपूर्ति हो पाती है।