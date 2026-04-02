डंडे वाले से तोप वाले तक, अलवर के हनुमान मंदिरों के अजब नाम



पांडुपोल हनुमानजी: सरिस्का कोर एरिया में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर अपनी खास पहचान के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के समय भीम ने गदा से पहाड़ तोडकर रास्ता निकाला था। भीम ने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि पहाड़ में आरपार छेद निकल गया। पहाड़ में बना यह दरवाजा ही पांडुपोल के नाम से विख्यात है। इसी स्थान पर हनुमानजी ने भीम का अहंकार तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर भूमि पर लेटकर उनका मार्ग रोका था। माना जाता है कि उसी जगह आज उनकी यह प्रतिमा विराजमान है।