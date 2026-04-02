हनुमान जयंती पर पांडुपोल मंदिर में विशेष तैयारियां, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना

मंदिर महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में ठंडाई, मीठे व सादे जल के प्याऊ लगाए जाएंगे और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ शुरू कर दिया गया है। मंदिर को गुब्बारों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। हनुमान प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से मंगाए गए गेंदा, गुलाब और मोगरा के फूलों का उपयोग होगा। रात में भजन-कीर्तन का आयोजन भी होगा।