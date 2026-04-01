मजदूर की बेटी ने रचा इतिहास: 12वीं विज्ञान में हासिल किए 97.40% अंक

निशु के पिता मनु देव ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया और आज निशु ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए यह शानदार परिणाम दिया है। अपनी इस बड़ी जीत का श्रेय निशु ने अपने माता-पिता के त्याग और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन को दिया। भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए निशु ने बताया कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक बेहतर करियर बनाना चाहती हैं ताकि वे समाज की सेवा कर सकें और अपने परिवार का सहारा बन सकें। इस अवसर पर मौजूद सभी शिक्षकों और ग्रामीणों ने निशु के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया।