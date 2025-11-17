Alwar News: रूस से लापता छात्र का शव पैतृक गांव पहुंचा, 29 दिन बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

वहीं पोस्टमार्टम सहित अन्य कार्रवाई के बाद सोमवार को अलसुबह लगभग 4.10 बजे रूस के मॉस्को से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से परिजनों से कागजी कार्रवाई करवाई गई। इसके बाद में शव निजी एम्बुलेंस से अलवर लाए। यहां अलवर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड ने री-पोस्टमार्टम किया। बाद में 10.50 बजे शव अलवर से पैतृक गांव कफनवाड़ा ले गए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया।