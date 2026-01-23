बहरोड़: ट्रेलर में घुसा गैस से भरा टैंकर, मची अफरा-तफरी

अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र में दहमी पुलिया के पास शुक्रवार को एक हादसा हो गया। आगे चल रहे ट्रेलर में गैस से भरा एलपीजी टैंकर अचानक जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।