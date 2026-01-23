बहरोड़: ट्रेलर में घुसा गैस से भरा टैंकर, मची अफरा-तफरी

हादसे में टैंकर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र में दहमी पुलिया के पास शुक्रवार को एक हादसा हो गया। आगे चल रहे ट्रेलर में गैस से भरा एलपीजी टैंकर अचानक जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
हादसा होते ही आसपास से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और टैंकर चालक को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू किया।
सूचना मिलते ही बहरोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान संभाला। कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
एलपीजी से भरा टैंकर होने के कारण पुलिस ने एहतियातन आसपास मौजूद लोगों और वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की।
पुलिस व प्रशासन की ओर से मौके पर पूरी सतर्कता बरती गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के बाद टैंकर से किसी भी प्रकार के गैस रिसाव की सूचना नहीं मिली।
दुर्घटना के चलते कुछ समय के लिए राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस द्वारा स्थिति सामान्य कराने के प्रयास जारी रहे।
